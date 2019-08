Macerata, al via Festival del Folklore

(ANSA) - MACERATA, 19 AGO - Parte oggi a Macerata il 26/o Festival Internazionale del Folklore: prima una grande festa di piazza piena di allegria e di contaminazioni culturali e domani lo spettacolo allo Sferisterio. Al FolkFest di quest'anno partecipano i gruppi provenienti da Pavel Banya in Bulgaria (Dance Ensemble "Detelini") da Bila Tserkva in Ucraina (Dance Group "Barvinochok"), da Tarija Ballet in Bolivia ("Libertad") e da Bigand, Santa Fe in Argentina, (Delegacion Artistica "Lasuma"). Naturalmente si esibirà anche il gruppo folk maceratese I Pistacoppi. A dare il benvenuto ai quattro gruppi partecipanti è stato l'assessore Alferio Canesin che ha ricordato come questa edizione 2019 del festival abbia un significato particolare perché si accompagna al 40/o della nascita dell'associazione Li Pistacoppi, presieduta da Lamberto Bergamini, che svolge una preziosa azione di conservazione e promozione della cultura popolare maceratese attraverso numerose e diversificate attività sul territorio. (ANSA).



