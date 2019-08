Rogo in casa a Recanati, crolla tetto

Paura e una casa inagibile per un incendio ma nessuna conseguenza fisica per una famiglia del Maceratese, padre, madre, tre figli e una coppia di nonni.

I Vigili del Fuoco di Macerata e Ancona sono intervenuti intorno alle 14.30 a Castelnuovo, località di Recanati, per un rogo che ha interessato un appartamento e un sottotetto per cause ancora da chiarire. L'incendio si è propagato su tutto il piano e a un certo punto ha causato il crollo parziale del tetto. Vista l'inaccessibilità dei locali i pompieri hanno utilizzato anche un'autoscala oltre a quattro autobotti e un'autoscala. Sono state necessarie diverse ore per domare l'incendio.



