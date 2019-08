Macerata Opera Festival, edizione record

(ANSA) - MACERATA, 12 AGO - L'edizione 2019 del Macerata Opera Festival nel segno del tema #rossodesiderio sarà ricordata come quella dei record, con un superamento netto degli ottimi risultati degli anni scorsi. I risultati finali premiano il programma preparato dal sovrintendente Luciano Messi, dalla direttrice artistica Barbara Minghetti e dal direttore musicale Francesco Lanzillotta.

Il festival si è concluso l'11 agosto con il sold out per il concerto di Neri Marcorè, chiudendo un weekend da record con lo Sferisterio "tutto esaurito". I dati segnalano alcuni obiettivi mai raggiunti fino ad ora con 7 sold out su 11 serate d'opera.

La terza e ultima recita di Macbeth (4 agosto) ha fatto registrare il record di incassi dal 2006, superando la quarta recita della Traviata del 2018 (125.735 contro 125.601).

L'incasso della serata d'apertura 2019 (Carmen, 19 luglio) pari a 121.131 euro è infine il più alto registrato dal 2006 per un'inaugurazione. (ANSA).