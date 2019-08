Applausi e fischi per Semiramide al Rof

(ANSA) - PESARO, 12 AGO - E' stata accolta da 9 minuti di applausi la prima della Semiramide che ha inaugurato a Pesaro la 40/a edizione del Rossini Opera Festival, con ovazioni anche durante l'esecuzione, soprattutto per il direttore d'orchestra Michele Mariotti e per i cantanti, tra cui Salome Jicia (Semiramide), Vardhui Abrahamyan (Arsace), Nahuel di Pierro, Antonino Siragusa e Martiniana Antonie. Ma all'arrivo sul palco del regista Graham Vick la platea si è scatenata in una serie di fischi e 'buu', nonostante parte del pubblico della Vitrifrigo Arena, soprattutto giovanile, abbia continuato ad applaudire, seppure timidamente anche dopo la chiusura del sipario. A non convincere i tradizionalisti è stata soprattutto la sovrabbondanza di simboli nell'allestimento che, nelle intenzioni di Vick, doveva liberare l'opera dalle pomposità orientaleggianti della sua origine per ridurla a un intimo colloquio tra i protagonisti, giustificato dal continuo susseguirsi di duetti che animano la partitura, eseguita in versione integrale.



Data ultima modifica 12 agosto 2019 ore 13:46