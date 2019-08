Scontro moto-camion, morto nell'Ascolano

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 10 AGO - Un uomo di 58 anni residente a Castorano è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Mezzina fra Castel di Lama e Offida (Ascoli Piceno). In sella ad una moto Ducati, la vittima viaggiava in direzione Offida quando è andato a sbattere contro un camion che usciva da una via laterale e si immetteva in direzione opposta a quella del centauro che non ha avuto scampo nel violento impatto. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri di Ascoli che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.