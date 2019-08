Palazzina Ancona, crolla anche facciata

(ANSA) - ANCONA, 7 AGO - Nel cedimento strutturale che ha interessato ieri sera una palazzina che confina con il poliambulatorio dell'ex Crass, in via Maggini, dopo il tetto è crollata anche una facciata dello stabile. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Ancona, intervenuti ieri sera per mettere in sicurezza il sito e verificare, attraverso l'utilizzo di un'autoscala, che all'interno non ci fossero persone. Via Maggini è stata chiusa al traffico in via precauzionale.

Data ultima modifica 07 agosto 2019 ore 18:44