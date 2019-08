Acquaroli: FdI punta a presidenza Marche

(ANSA) - ANCONA, 5 AGO - "Fratelli d'Italia punta al governo delle Marche e ad esprimere la presidenza della nostra Regione. Abbiamo l'ambizione di dire che c'è una classe dirigente che è preparata per questa sfida". Lo ha annunciato oggi ad Ancona il deputato di FdI Francesco Acquaroli, nel corso dell'incontro tenuto in piazza Cavour dal titolo 'Una grande coalizione per cambiare le Marche'.

"Per la prima volta, come dimostrato dalle ultime elezioni europee, il centrodestra è maggioritario nella nostra regione" ha sottolineato Carlo Ciccioli, portavoce regionale del partito di Giorgia Meloni, introducendo i lavori.

Nel corso dell'incontro, sono state presentate le nuove adesioni al partito che rafforzano la struttura di Fratelli d'Italia nelle Marche. Erano presenti l'ex sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, proveniente da Forza Italia; l'ex sindaco di Fermo Nino di Ruscio; l'ex sindaco di Porto San Giorgio Andrea Agostini; ex sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello; il consigliere comunale di Senigallia David Da Ros proveniente dalla Lega; Andrea Assenti, vicesindaco in carica di San Benedetto del Tronto, già coordinatore provinciale di Forza Italia di Ascoli Piceno; Maria Lina Vitturini ex assessore ai Servizi Sociali di Porto San Giorgio e anche lei proveniente da Forza Italia.

Il portavoce regionale Carlo Ciccioli ha affermato che Fratelli d'Italia vuole essere la locomotiva del cambiamento, sia a livello politico che per la crisi economico-sociale che si è abbattuta sulle Marche, che da regione leader dal punto di vista produttivo è diventata terra di disoccupati e di aziende delocalizzate.

La capogruppo in consiglio regionale Elena Leonardi ha dichiarato che i problemi che attanagliano la regione sono ancora tutti da risolvere: "Rappresentano la testimonianza viva dell'incapacità di chi ha amministrato sinora nel dare risposte concrete ai bisogni dei marchigiani".

