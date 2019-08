Barche abbandonate, proprietari rischiano

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Un cittadino dominicano di 46 anni aveva trasformato un gabbiotto annesso ai servizi pubblici comunali nel suo rifugio a Falconara Marittima (Ancona), in corrispondenza del sovrappasso 'Tramontana'. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale Tenenza coadiuvati da personale della Polizia Locale durante un servizio di controllo del litorale di Villanova. Il dominicano, con numerosi precedenti, è stato accompagnato in caserma per l'identificazione e successivamente denunciato per "invasione di terreni o edifici". Nel frattempo il gabbiotto è stato richiuso da alcuni operai comunali.

Nel corso dei controlli, sono state rimosse tre tende canadesi abbandonate sul bagnasciuga, all'altezza del sottopasso 'Cacciatori' di Villanova, mentre la Capitaneria di Porto ha rilevato la presenza di alcune decine di natanti, vetusti e in stato di abbandono, i cui proprietari potranno essere denunciati anche penalmente in base all'art. 255 del Codice dell'Ambiente (abbandono di rifiuti).