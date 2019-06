Carabiniere accoltellato alla schiena e ferito

Un carabiniere è stato accoltellato alle spalle in strada e ferito in modo serio da un marocchino a Montegranaro, in provincia di Fermo. E' successo ieri sera intorno alle 23. Il militare, un brigadiere di 59 anni, è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Lo straniero, un marocchino di 46 anni, regolare, è stato arrestato. Era ubriaco e infastidiva le persone in un locale, quando i militari erano intervenuti per allontanarlo.

Il militare ha subito una ferita intrascapolare, con la lama che è entrata per pochi centimetri, arrivando a sfiorare un polmone e provocando un versamento ematico. Per questo il brigadiere è ricoverato all'ospedale di Fermo, sottoposto a drenaggi e, una volta conclusi, sarà verosimilmente sciolta la prognosi. L'aggressore arrestato risponde di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. Era stato allontanato da un locale del centro, dove c'erano anche altre persone. Dopo averlo identificato, i militari stavano per allontanarsi quando lui si è scagliato contro il brigadiere, colpendolo alla schiena.