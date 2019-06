Restaurato monumento Raffaello a Urbino

Presentato a Urbino il restauro del monumento a Raffaello Sanzio: nella sua casa natale sono stati illustrati i lavori e poi è stata svelata l'opera nei giardinetti pubblici di Piazzale Roma (o Pian del Monte). Il monumento, originariamente collocato in Piazza Duca Federico (di fronte al Palazzo Ducale), venne realizzato dallo scultore torinese Luigi Belli tra il 1894 ed il 1897 - ha spiegato il presidente della stessa Accademia Luigi Bravi -, a seguito di una pubblica sottoscrizione promossa dall'Accademia Raffaello.

Il restauro è avvenuto grazie al voto e al contributo dei soci di Coop Alleanza 3.0 per l'edizione 2018 del progetto "Opera Tua" a sostegno della cultura. "E' facile dire che i soldi non ci sono - ha detto il sindaco, Maurizio Gambini - per poi non fare nulla; oggi abbiamo invece dimostrato che, se ci sono idee e progetti, poi i finanziamenti arrivano".