Marche Nord, nuova metodica innovativa

Metodica innovativa, unica nelle Marche, per i pazienti con carcinosi peritoneali. I reparti di Chirurgia, Diagnostica per Immagini e l'Unità operativa complessa di Cure palliative oncologiche dell'azienda ospedaliera Marche Nord hanno realizzato una serie di procedure, per la prima volta utilizzate nella nostra regione, su malati di tumore peritoneale originato da carcinomi mucinosi del colon e dell'appendice, queste ultime molto rare che danno origine a una patologia che si chiama pseudomyxoma peritonei. "Un intervento chirurgico reso possibile dalla sinergia di tutte le strutture dell'azienda - hanno spiegato i tre direttori di struttura Giammaria Fiorentini, Alberto Patriti e Alberto Rebonato - Grazie alle nuove tecnologie in possesso dell'azienda infatti è possibile realizzare questo metodo grazie al quale si eliminano cellule neoplastiche non visibili. La combinazione dell'ipertermia, con farmaci antitumorali, elimina questi microfocolai neoplastici ed impedisce la comparsa della recidiva".