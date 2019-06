Piano cottura gas cappa integrata Elica

Per la prima volta l'aspirazione si combina con la modalità di cottura a gas grazie al rivoluzionario NikolaTesla Flame di Elica, multinazionale di Fabriano (Ancona), che lancia sul mercato il primo piano a gas con cappa integrata, una novità assoluta. Declinato in vetro ceramico, il piano cottura è equipaggiato con quattro bruciatori più uno ausiliario e piastre poggia pentole in ghisa e un supporto multifunzione per la pentola wok, mentre l'aspirazione è dotata di pratico controllo elettronico. Il nuovo modello dell'iconica gamma di piani aspiranti NikolaTesla, già vincitrice di prestigiosi premi internazionali come il Compasso d'Oro, si aggiunge a One, Switch e Prime, arricchendo e diversificando l'offerta di prodotti innovativi e performanti.

"La linea NikolaTesla - spiega Fabrizio Crisà, Global Design Director del Gruppo Elica - è espressione del cambiamento concettuale, dove cottura e aspirazione si integrano per offrire una cooking experience nuova".



Data ultima modifica 25 giugno 2019 ore 20:31