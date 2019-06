A fuoco la canalizzazione di recupero delle polveri di scarto di uno stabilimento per la lavorazione di calzature a Castelferretti in via del Consorzio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno smontato la tubazione per intercettare e spegnere le fiamme divampate per cause in fase di accertamento. Le opzioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state monitorate con termocamera. La produzione per il momento è sospesa, non si segnalano persone coinvolte.