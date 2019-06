Cocaina e hascisc in casa, arrestati

Due tunisini, arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, detenevano cocaina e hascisc in un appartamento a Civitanova Marche: i militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno sequestrato in tutto 61 gr di cocaina, 4 gr di hascisc e 55 gr di mannite oltre a 3.625 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. In casa i finanzieri hanno rinvenuto anche un 'brogliaccio' che riportava gli incassi derivati dallo spaccio, una sorta di contabilità delle entrate. La perquisizione domiciliare, eseguita con l'ausilio dell'unità cinofila, è scattata dopo che uno dei due tunisini era stato trovato in possesso, nella zona della stazione ferroviaria, di 41 gr di cocaina. Nell'abitazione c'era un secondo tunisino anche lui perquisito e arrestato. Entrambi i nordafricani sono stati trasferiti nel carcere anconetano di Montacuto.