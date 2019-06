Lardini lancia boutique vendita online

Lardini, brand di abbigliamento made in Italy da 85 milioni di euro nel 2018 (+16,44%), aprirà dal 20 giugno la propria boutique on-line, Lardini.com, in contemporanea con il lancio internazionale del nuovo sito Internet. Attraverso la piattaforma online, l'azienda di Filottrano, che esporta quasi il 70% della produzione, propone in vendita abiti formali, abbigliamento e accessori per il tempo libero, accuratamente selezionati all'interno delle collezioni di stagione. "Siamo felici di poter finalmente portare il nostro prodotto Oltreoceano, - afferma Luigi Lardini, direttore creativo e socio fondatore del marchio -, rafforzando così il dialogo diretto con il consumatore americano, sempre attento al dettaglio e alla qualità del Made in Italy, elementi che ci hanno sempre contraddistinto". Lo sbarco sul territorio americano rientra in una strategia di espansione attuata dall'azienda negli ultimi anni e che la vede già presente e molto apprezzata in Europa, Giappone, Corea, Russia e Cina.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 14:25