Carrozzina elettrica contromano su Ss 73

Un 69enne con problemi psichici era entrato con la sua carrozzina elettrica sulla superstrada Ss 73 a Lucrezia di Cartoceto, vicino Fano, guidandola contromano in direzione Roma. E' accaduto ieri sera verso le 22.30. Fortunatamente un automobilista di Serrungarina (Pesaro Urbino) che se lo è visto venire incontro in direzione opposta di marcia, è riuscito a farlo rallentare e accostare, disinnescando così una situazione molto pericolosa soprattutto per il portatore di handicap. Dopo le prime segnalazioni dell'ingresso del veicolo elettrico in superstrada, sul posto erano intervenute pattuglie del distaccamento di Polizia stradale di Cagli oltre ai vigili del fuoco e a personale del 118. Il 69enne, in stato confusionale, è stato trasportato in Ospedale a Fano da un'ambulanza del 118. Il fratello, contattato dalla polizia, ha riferito dei problemi psichici del familiare e del fatto che fosse solito recarsi da un amico: nel tragitto probabilmente si era perso ed era andato nel panico.