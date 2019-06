Sisma, tour blogger per rilancio Marche

Cinque tappe di altrettanti blogger, accompagnati da influencer locali, in zone terremotate nelle Marche per carpirne e valorizzarne la bellezza non sufficientemente conosciuta e rilanciarla in chiave turistica con video su canali blogger, Marche Tourism e social network. E' l'iniziativa nell'ambito di Marche Express, 2/a edizione del progetto di Turismo Esperienziale di Confcommercio Marche, quest'anno interamente dedicato ai luoghi del sisma. Gli itinerari sono studiati per toccare tutte le aree terremotate nel Maceratese, Ascolano e Fermano: 18 giugno Macerata, Urbisaglia, Tolentino, Fiastra, Lago di Caccamo e Caldarola; 24-25 giugno Sarnano, Amandola, Force, Montefalcone Appennino- Montelparo; 1-2 luglio Fermo, Monte Vidon Corrado - Montalto Marche; 9-10 luglio Matelica, Castelraimondo, Camerino, Ussita; Visso; 15-16 luglio Ascoli Piceno, Offida , Castignano e Arquata. "Non solo - ha detto l'assessore regionale Moreno Pieroni - ideale vicinanza, ma volontà reale di valorizzare turistica ed economica.