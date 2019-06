Ferrovie, da E-R a Marche -50% week-end

Arrivare dall'Emilia Romagna nelle Marche per il week-end pagando la metà il biglietto del treno regionale. E' la nuova iniziativa in vigore dal prossimo 5 luglio fino al primo settembre, che mette insieme Trenitalia e la Regione Marche, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali, per favorire l'afflusso di turisti nel territorio regionale durante l'estate. A presentare e inaugurare il nuovo collegamento chiamato Marche Line c'erano alla stazione di Ancona il direttore di Trenitalia Marche Fausto Del Rosso e l'assessore regionale ai Trasporti e all'Ambiente Angelo Sciapichetti. Il progetto prevede due corse: una il venerdì pomeriggio col Regionale Veloce 1777 che parte da Piacenza alle 14.06 per arrivare sulla costa marchigiana, capolinea San Benedetto del Tronto, alle 20.18. L'altra la domenica, per ripartire dalla città delle palme verso l'Emilia Romagna con il Regionale Veloce 1780 alle 18.05 e giungere a Piacenza alle 23,25.