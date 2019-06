Ricci a Forum Unesco, qualità crescita

"La missione dei sindaci è la qualità della crescita". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che partecipa a Fabriano al Forum dei sindaci delle Città Creative Unesco in occasione della 13/a Conferenza annuale a cui ha partecipato il presidente Sergio Mattarella: "Pesaro è onorata di fare parte del network Unesco, fondamentale per lo sviluppo del pianeta". "Sempre più persone vivranno nelle città.

- ha affermato Ricci, presidente di Ali (Autonomie locali italiane) - La sfida è far combaciare l'esigenza di crescita, perché senza non ci sono né lavoro né redistribuzione della ricchezza, con la qualità della vita". Pesaro è "città della musica", ha ricordato Ricci, "per noi è fattore determinante.

Dove le persone si incontrano, ascoltano musica e frequentano luoghi culturali, le città sono più belle e più sicure". Per questo "la città del futuro è aperta e investe nella cultura.

Senza muri e barriere, né discriminazioni. E' questo il modello di sviluppo delle città creative della musica".