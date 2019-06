Nuovo Centro ambiente a Senigallia

Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli ha inaugurato il nuovo Centro Ambiente di Marzocca di Senigallia, realizzato con un investimento complessivo di 1 milione 250 mila euro, di cui oltre 850 mila stanziati dalla Regione Marche.

"Con questa iniziativa e con questo investimento fatto insieme con il Comune di Senigallia noi tracciamo una nuova rotta, un nuovo approccio culturale - ha detto il Governatore - che fa dell'economia circolare un obiettivo per tutti, essendo così vicini a questa aspirazione dei giovani di poter vivere in un ambiente migliore". La struttura, terza dopo quelle di Borgo Bicchia e Sant'Angelo, si estende su una superficie di circa 4 mila metri quadrati e si sviluppa su due livelli, prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, uno spazio protetto per il deposito dei rifiuti pericolosi e serbatoi di raccolta per gli oli esausti e per le batterie esaurite.



Data ultima modifica 08 giugno 2019 ore 13:16