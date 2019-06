'Gemellaggio' Grotte, Pergola e Spoleto

Ancora due importanti partnership sottoscritte dalle Grotte di Frasassi di Genga: un gemellaggio con i Bronzi di Cartoceto di Pergola (Pesaro) e con il Festival dei due Mondi di Spoleto (Perugia). Il Museo dei Bronzi e il Festival dei due Mondi si uniscono alle decine di destinazioni turistiche, non solo delle Marche, che hanno stretto con il complesso ipogeo gengarino accordi per collaborazioni e opportunità reciproche come la Galleria nazionale di Urbino e Casa Leopardi a Recanati. "Un felice connubio - evidenziano dal Consorzio Grotte di Frasassi -, non solo turistico, che esprime la volontà di Genga e delle Grotte di diventare, con gli oltre 250mila visitatori annui, punto di riferimento e motore di sviluppo di un sistema integrato sul piano istituzionale e relazionale, capace di sviluppare politiche economiche, culturali e ambientali straordinarie. Il progetto partito due anni si è in larga parte concretizzato e suscita interesse tra Enti e Istituzioni delle Marche e delle Regioni limitrofe".