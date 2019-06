Recupero farmaci validi per casa riposo

Il Banco Farmaceutico Macerata ha lanciato a San Severino Marche, uno dei Comuni del 'cratere', l'iniziativa "Recupero farmaci validi non scaduti": destinataria la Casa di riposo "Lazzarelli". In tre farmacie settempedane - le farmacie Kaczmarek, Lorenzetti e Natali - sarà possibile lasciare, in un apposito contenitore, medicinali che non abbiano scadenza inferiore agli otto mesi e non siano soggetti a temperatura controllata. Non si potranno donare farmaci ospedalieri e sostanze psicotrope. Il Banco Farmaceutico ha stipulato una convenzione con l'ente caritatevole che prevede la presenza nella struttura di un medico che prenderà in carico i farmaci raccolti, controllerà l'idoneità alla dispensazione e li caricherà su un sistema per la tracciatura. L'iniziativa è sostenuta dal Comune di San Severino e dal Rotary Club Tolentino. Il progetto, in provincia di Macerata, ha già permesso di recuperare in 11 farmacie aderenti oltre 10.500 farmaci, per un valore di 140 mila euro.