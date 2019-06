Famiglia, sostegno Regione con 4,7 mln

(ANSA) - ANCONA, 5 GIU - Un aiuto concreto alle famiglie per sostenere la natalità. Questo, nelle parole del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il senso di un pacchetto d'iniziative varate per l'anno in corso che mettono a disposizione dei genitori servizi pari a 4.735.785 euro. Sono state illustrati ad Ancona in una conferenza stampa da Ceriscioli e dall'assessore regionale alla Famiglia Loretta Bravi. I provvedimenti comprendono 360mila euro per il trasporto scolastico, 600mila euro per il sostegno alle famiglie monogenitoriali, 2.430.000 euro per gli asili nido (733 famiglie), 140mila per i Centri per la famiglia (45), un milione di euro per i centri estivi, e 170mila euro per altre iniziative.

Per sostenere il programma che integra precedenti azioni già intraprese in questo campo - è stato detto - ci si avvarrà di varie voci di spesa, tra cui quelle relative alla legge regionale n.30 del 1998, riguardante interventi a favore della famiglia.