Sisma, riapre la strada provinciale 136

Napoli, banda del buco di nuovo in azione: due rapine in meno di 24 ore. FOTO

I rapinatori hanno messo a segno due colpi, in una banca del centro e in un ufficio postale in via Pontano. Con il consueto modus operandi: l'ingresso dal sottosuolo attraverso le fogne. Dall'istituto bancario, in piazza Carità, hanno ottenuto un bottino di 100mila euro