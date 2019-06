Tornano Laghetti del Passetto ad Ancona

Inaugurati ad Ancona i Laghetti del Passetto dopo l'intervento di riqualificazione dell'area da 13mila mq iniziato nel 2018 e ultimato ad aprile. I lavori hanno riguardato la ridefinizione dei percorsi pedonali e carrabili, la bonifica del patrimonio verde e l'inserimento di essenze autoctone per riprofilare gli spazi, il rifacimento delle vasche e degli impianti, la ridefinizione degli spazi gioco per bambini con manutenzione dell'esistente e riqualificazione del parco con l'inserimento di attrezzature inclusive per permettere a bambini con abilità e capacità diverse di giocare insieme, interagire e utilizzare insieme i giochi nel parco. I laghetti, che ospiteranno pesci rossi, sono composti da tre vasche a quote altimetriche distinte e comunicanti attraverso "salti di quota", per produrre continuo movimento dell'acqua e il rumore delle cascatelle. Gli impianti tecnologici sono stati ridefiniti con un sistema di filtraggio e recupero dell'acqua, nuove linee di adduzione, scarico e illuminazione indiretta.