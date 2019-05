Leonardo, Madonna Benois a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 31 MAG - Sono attesi circa 10 mila visitatori da domani a fine giugno per la straordinaria esposizione della Madonna Benois, capolavoro giovanile di Leonardo, a Fabriano in occasione del XIII Annual Conference Unesco delle Città Creative Unesco. L'opera, proveniente dall'Ermitage di san Pietroburgo torna eccezionalmente in Italia dopo 35 anni: sarà esposta nella pinacoteca civica di Fabriano, a luglio sarà trasferita a Perugia. "Siamo onorati e molto felici - ha detto Maria Francesca Merloni, goodwill ambassador delle Città Creative Unesco durante l'anteprima per la stampa - È un grande privilegio esporre La Madonna Benois. Le Città creative si inchinano al genio di Leonardo, al suo messaggio di bellezza, che edifica e riscatta, all'apertura al mistero che un'opera così preziosa reca in sé". La Pinacoteca civica è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 e dal 10 al 16 giugno, in concomitanza con la Conference Unesco, dalle 10 alle 23.