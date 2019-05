Ok Consiglio ricalcolo vitalizi Marche

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - Via libera del Consiglio regionale delle Marche al sistema di rideterminazione, in via retroattiva, degli assegni vitalizi per presidente di giunta, consiglieri regionali e assessori, in linea con l'obiettivo generale di contenimento della spesa pubblica. Il ricalcolo dei vitalizi, con il sistema contributivo, produrrà un risparmio nel triennio 2019-2021 di 927mila euro al lordo del contributo di solidarietà già in vigore dal 2014 e che sarebbe presto scaduto: il risparmio, al netto del contributo, è 387.454 euro in tre anni.

La proposta di legge, a firma dei consiglieri Antonio Mastrovincenzo, Renato Claudio Minardi, Mirco Carloni, Piero Celani e Boris Rapa, che compongono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, è stata approvata con 23 voti favorevoli e quattro astenuti (M5s). La pdl si conforma alle deliberazioni in Conferenza Stato-Regioni, ispirate al calcolo su base contributiva. Gli effetti decorreranno dal primo dicembre prossimo.