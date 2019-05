Ricci verso riconferma primo turno

Non ha nascosto la propria commozione Matteo Ricci, sindaco di Pesaro che ha ormai in tasca la riconferma al primo turno: ad oltre metà dei seggi scrutinati, viaggia oltre il 57% dei consensi. "Ringrazio tutti" ha detto in un breve incontro con la stampa, rinviando a domani l'analisi del voto. A commuovere Ricci, lo scarto di circa 30 punti tra il voto delle europee, che ha visto la Lega primo partito in città, e quello delle amministrative, dove invece il primo cittadino uscente, presidente di Autonomie Locali Italiane e responsabile enti locali del Pd, sostenuto da una decina di liste (tra cui molte civiche) ha prevalso agevolmente. Molti anche i voti disgiunti in suo favore. Deluso invece l'avversario sconfitto, Nicola Baiocchi (Fdi), sostenuto dal centrodestra, arrivato quasi al 30%. "Dopo avere visto i risultati del voto alle europee ci siamo illusi - ha ammesso -, l'esito delle amministrative ci ha riportato alla realtà". Esito che vede la Lega, sinora inesistente a Pesaro, assestarsi al 15%.



Data ultima modifica 27 maggio 2019 ore 21:45