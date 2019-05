Auto contro camper, tre feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima lungo la SS16 nei pressi della raffineria per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura si è scontrata frontalmente con un camper. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per liberare i due occupanti del camper rimasti incastrati tra le lamiere. Una volta liberati, sono stati affidati al 118. Trasportato al pronto soccorso anche il conducente della vettura. Sul posto l'eliambulanza del 118, la SS16 è stata chiusa al traffico per circa un'ora.