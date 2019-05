Curreri cade su palco, stop show Stadio

Il cantante degli Stadio, Gaetano Curreri, è caduto sul palco durante la 'data zero' del nuovo tour a Castelraimondo (Macerata) e il concerto è stato interrotto. "È stata una caduta accidentale, non ha riportato gravi conseguenze", ha scritto lo staff sulla pagina ufficiale di Facebook per tranquillizzare i fan.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23 di ieri al Lanciano Forum, quando il concerto di debutto dello 'Stadio Mobile - Live 4.0 Tour' stava per terminare. Curreri, 66 anni, è caduto a terra ed è stato soccorso dai volontari della Cri di Camerino e da un medico presente in sala. È stato montato un paravento e i carabinieri hanno tenuto a distanza il pubblico, preoccupato anche nel ricordo del precedente stop forzato del marzo 2003, quando il cantante fu vittima di un malore durante un concerto ad Acireale (Catania). Una voce fuori campo ha poi avvisato che lo spettacolo era finito. La prossima data del tour è in programma il 13 giugno a Capistrello (L'Aquila).