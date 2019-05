Nuovo 'Salesi' Ancona, pronto nel 2022

Poco meno di 100 milioni di euro di opere per completare e riqualificare la cittadella sanitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona a Torrette. E' la cifra messa in campo dalla Regione Marche per una serie di interventi entro tre anni. Pietra miliare è la costruzione in 1.020 giorni (fine lavori 25 febbraio 2022) del nuovo ospedale materno infantile ad alta specializzazione 'Salesi' accanto (e collegato da un piano interrato) al Pronto soccorso di Torrette, previo spostamento di anatomia patologica e obitorio dietro il vecchio ingresso vicino al parcheggio per l'università (opere per 44,6 milioni, circa 67 milioni finanziati). Ci sono poi altri 12 cantieri avviati e da avviare nella struttura degli Ospedali Riuniti (15 milioni di euro) tra cui quello per trasferire al sesto piano Ostetricia, Neonatologia e Ginecologia, il potenziamento antisismico con nuove torri dissipative (6,5 milioni) e una nuova palazzina davanti al vecchio ingresso di Torrette (8 milioni) che ospiterà anche la direzione generale.