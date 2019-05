Meloni, unico candidato c-d Fioravanti

"Non ci sono due candidati del centrodestra, ce n'è uno ed è Marco Fioravanti e vinceremo con lui le amministrative di Ascoli Piceno". Così Giorgia Meloni intervenendo ad Ascoli a sostegno della candidatura di Fioravanti, espressione di Fratelli d'Italia. Nel capoluogo piceno c'è un'altra candidatura di centrodestra, quella di Piero Celani, vice presidente del Consiglio regionale delle Marche e sindaco di Ascoli dal 1999 al 2009 per Forza Italia. "Fioravanti è stato scelto in un tavolo nel quale sono stati indicati tutti i candidati del centrodestra in un patto sottoscritto da me, Matteo Salvini ed Silvio Berlusconi - taglia corto Meloni - un patto che alcuni esponenti di Forza Italia non riconoscono per ragioni legate alle loro preferenze, ai loro capricci, ma capite bene che non si può correre dietro ai bisogni di alcuni di essere rieletti; le coalizioni si reggono su basi più solide.

Tutti hanno rispettato i patti, scritti in ogni città intorno al candidato migliore, scelto insieme".