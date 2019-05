Ascoli, 7 candidati sindaci e c-d diviso

Sette candidati sindaci, 25 liste e 733 aspiranti consiglieri. E anche sorprese clamorose come la spaccatura nel centrodestra che da venti anni governa Ascoli e l'assenza della lista di Forza Italia sulla scheda elettorale. E' lo scenario ascolano per il voto amministrativo del 26 maggio. Chi vuole raccogliere il testimone del sindaco uscente Guido Castelli è il suo "delfino" Marco Fioravanti, 36 anni presidente uscente del Consiglio comunale ed esponente di Fratelli d'Italia, indicato dl tavolo nazionale. Con lui ci sono dieci liste tra civiche e di partito. Ma per il centrodestra c'è anche Piero Celani, vice presidente del Consiglio regionale (Forza Italia), e già sindaco e presidente della Provincia, che corre con sei liste civiche. In corsa anche il giornalista Pietro Frenquellucci per il centrosinistra, Giorgio Ferretti per CasaPound, Massimo Tamburri per M5s, Emidio Nardini con Ascolto e Partecipazione e Alberto Di Mattia, studente di 25 anni per la lista di giovanissimi Fuori dal tunnel.