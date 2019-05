Yunus inaugura Social Business Centre

"La povertà non è creata dai poveri ma da qualcun altro", da coloro che rinchiudono le loro potenzialità in un contenitore di bonsai; "certo è facile prestare denaro a chi lo ha già". Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace 2006 e inventore del microcredito, ha inaugurato al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, lo "Yunus Social Business Centre", Centro di ricerca internazionale sull'economia sociale che sarà diretto dalla prof. Elisabetta Righini. Poi, al Teatro della Fortuna di Fano, conferimento del Sigillo d'Ateneo dal Rettore Vilberto Stocchi al "Banchiere dei poveri" del Bangladesh che ha poi tenuto una lectio magistralis di Yunus su "Un mondo a tre zeri. Come eliminare definitivamente povertà, disoccupazione e inquinamento". A seguire l'anteprima mondiale dell'opera lirica "27 dollari", titolo tratto dal debito che un intero villaggio non riusciva ad estinguere e che lo rendeva schiavo degli usurai prima che Yunus intervenisse.