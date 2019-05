MarketplaceDay di Confindustria Marche

Oltre 500 soggetti, tra imprese, startup, ricercatori universitari e operatori esteri, hanno partecipato oggi al Palaindoor di Ancona alla sesta edizione di MarketplaceDay, iniziativa promossa da Confindustria Marche per mettere a confronto come in una grande piazza, idee, prodotti e ricerche per far crescere il territorio. "Un'iniziativa diventata nel tempo sempre più grande - ha detto il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni - che ha raccolto 300 rappresentanti di piccole, medie e grandi imprese marchigiane, ma anche di altre regioni, e 15 delegazioni estere tra cui quelle di Germania, Regno Unito e Bielorussia. Una presenza, quest'ultima, molto rilevante perché i nostri imprenditori sono sempre stati degli ottimi produttori ma dei pessimi venditori".

Tra gli ospiti la pallavolista Maurizia Cacciatori, il guru dell'arredamento e del design Paolo Castelli, il rettore dell'Univpm Sauro Longhi, Neri Marcorè. Presenti le maggiori imprese marchigiane.