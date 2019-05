Ferito durante rifornimento gas

Un 50enne dipendente Conerobus è rimasto ferito mentre stava effettuando rifornimento di gas nella piazzale sul retro della sede della società in via Bocconi ad Ancona: secondo una prima ricostruzione la 'pistola' di rifornimento, forse per un problema di pressione o per un errato utilizzo, si è sganciata e ha avuto un contraccolpo colpendo all'altezza del naso l'uomo che ha subito un trauma di media gravità. Poco prima dell'incidente si era avvertito un forte rumore a cui è seguita una perdita di gas da una valvola di un mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per i controlli del caso ma anche il 118 per prestare le prime cure al ferito e trasportarlo in ospedale. Sul posto per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto, anche polizia scientifica e ispettori Asur.