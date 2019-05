Cc salva 19enne da annegamento in fiume

Un carabiniere fuori servizio, aiutato anche da altre persone presenti, ha salvato dall'annegamento un 19enne entrato in acqua nel fiume Candigliano per raccogliere un pallone, vicino all'area pic-nic della Golena del Furlo nel Pesarese. E' accaduto durante la festività del Primo maggio. Percorsi pochi metri nel fiume, il giovane è stato risucchiato da un gorgo che ne avrebbe causato l'annegamento in pochi minuti. Un carabiniere fuori servizio in forza alla Compagnia di Pesaro, che si trovava a trascorrere la Festa dei lavoratori con la famiglia, sentendo le urla del ragazzo si è gettato in acqua, lo ha afferrato e lo ha portato in salvo a riva. Entrambi sono stati sottoposti a cure mediche per ipotermia ma sono stati dimessi dopo poche ore.