Affluenza record a Palazzo Ducale Urbino

Affluenza record al Palazzo Ducale di Urbino per le festività di Pasqua e 25 aprile. Tra sabato 20 e domenica 28 aprile, complice il lungo ponte, si sono registrate oltre 20 mila presenze che hanno fatto salire a 40 mila i visitatori di aprile, venuti ad Urbino per ammirare le preziose collezioni della Galleria Nazionale delle Marche.

"Aprile è da sempre per la Galleria uno tra i mesi con il maggior numero di visitatori, ma mai tanti come in questo 2019 - dice il direttore Peter Aufreiter -. La nostra programmazione di mostre ed eventi raccoglie ampio consenso tra i cittadini e i turisti: le strategie di marketing e comunicazione che abbiamo messo in atto in questi anni cominciano a dare i risultati sperati. Dopo il grande successo della mostra su Giovanni Santi, padre di Raffaello, terminata il 7 aprile, anche lo spettacolare progetto su Leonardo sta riscuotendo notevole interesse.

Continueremo quindi in questa direzione perché vogliamo vedere la città piena di turisti e di vita tutto l'anno!".