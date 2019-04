Distaccamento Vvf Fermo diventa Comando

A Fermo il presidio dei vigili del fuoco da "Distaccamento di categoria SD4, con 46 unità, diventa Comando con un organico previsto pari a 88 unità operative". Lo prevede un decreto varato il 28 marzo scorso dal ministero dell'Interno che ha rimodulato la dotazione organica. Lo ha comunicato il ministero all'assessore Regionale Fabrizio Cesetti che con una nota aveva sollecitato l'istituzione del Comando dei vigili del fuoco di Fermo. Con un altro decreto del gennaio scorso era stata individuato anche il posto di Primo dirigente per il Comando di Fermo tra le funzioni dei Dirigenti del Corpo Nazionale. Cesetti "esprime grande soddisfazione per quanto appreso e ringrazia il ministro dell'Interno, sen. Salvini, per i provvedimenti adottati e per l'attenzione prestata". Per la sede del Comando, ha fatto sapere il ministero "sono state ultimate le opere impiantistiche e strutturali indispensabili alla piena funzionalità dello stesso".



Data ultima modifica 26 aprile 2019 ore 13:56