Bandiera Lilla per Castelleone di Suasa

Castelleone di Suasa è il primo Comune delle Marche ad ottenere la Bandiera Lilla, progetto nato nel 2012 con l'obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando i Comuni (e presto anche gli operatori privati) che prestano una particolare attenzione a questo target turistico.

"Nonostante sia collocato in un territorio collinare di certo non favorevole per l'accessibilità delle persone in carrozzina, Castelleone di Suasa ha saputo valorizzare le possibilità concesse dal territorio anche in edifici storici vincolati, in aree verdi ed impianti sportivi - recita la motivazione -. La nostra valutazione assume maggior valore considerando i progetti di miglioramento che consentiranno di aumentare significativamente l'accessibilità del territorio nello spirito di costante miglioramento da noi ricercato. Per questo siamo lieti di assegnarvi la Bandiera Lilla".