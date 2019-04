Comunali Ascoli: Celani, vera Fi con me

"Forza Italia, quella vera, quella dei valori che porto avanti in questo territorio da 25 anni, è qui con me". È il proclama con il quale il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Piero Celani (Fi) ha presentato la sua candidatura a sindaco di Ascoli Piceno. Già primo cittadino dal '99 al 2009, presidente della Provincia e ora consigliere regionale, Celani rivendica l'appartenenza a Forza Italia, anche se non potrà usare il marchio del partito. È a capo della lista "Piero Celani Sindaco". Sarà battaglia con l'altra parte del centrodestra che ha candidato, su indicazioni del tavolo nazionale, Marco Fioravanti di Fratelli d'Italia. "Con me ci sono ex assessori che durante l'amministrazione che sta finendo hanno evidenziato problemi. Hanno dovuto tacere - ha detto Celani - ma in campagna elettorale diranno tutto. Non faremo sconti. In caso di vittoria alle elezioni, Celani lascerà il ruolo di consigliere regionale.

"Né io né chi sarà con me andremo a caccia di poltrone".