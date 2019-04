Regione, carenze organici scuole sisma

Gli assessori regionali all'Istruzione, Loretta Bravi, e alle Aree interne, Angelo Sciapichetti hanno incontrato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti a cui hanno "evidenziato le mancanze che restano per l'organico nelle scuole in alcune zone del cratere ribadendo, come fatto negli ultimi due anni, la necessità di tutelare tutti i plessi e di scongiurarne la chiusura". Lo comunica la regione sulla questione dell'apertura delle scuole nel cratere, monitorata "costantemente" dagli assessori. Il direttore ha preso nota delle segnalazioni e della necessità di una diversa redistribuzione per non chiudere i plessi. Gli assessori hanno espresso la "necessità di mantenere aperte le scuole anche nei Comuni più piccoli e per pochi bambini, per dare un servizio essenziale alle famiglie che sono rimaste o stanno per tornare nelle zone terremate e garantire ai figli il diritto a istruzione e formazione. Filisetti ha assicurato che entro una settimana invierà il nuovo piano dei fabbisogni.



