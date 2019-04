Elica, 472,4 mln euro ricavi nel 2018

Crescono i ricavi e le vendite a marchi propri, scende l'indebitamento. L'assemblea dei soci di Elica ha dato il via libera al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 nella riunione odierna svoltasi nella sede di Fabriano. I ricavi nel 2018 si sono attestati a 472,4 milioni di euro (+2,2% rispetto al 2017). Continua il trend positivo delle vendite di prodotti a marchi propri, principalmente il brand Elica: ricavi in aumento del 12% a cambi costanti.

Cresce al 51%, nel quarto trimestre 2018, il contributo ai ricavi cooking dei prodotti a marchi propri. Il business motori (13% del fatturato) ha registrato una flessione dei ricavi del 2%, in linea con l'andamento in Emea e della riduzione della domanda, in particolare in Turchia. L'Ebitda chiude a 40milioni di euro (+8,5%), l'Ebit a 19,8 milioni di Euro (+21,1%). Il Risultato del Gruppo è di 7,3 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 4,7 milioni di euro del 2017. Scende la posizione finanziaria netta: da -69,3 a -56,3 milioni di euro.