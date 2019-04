Della Valle, Governo? Scelga chi è bravo

"Questi ragazzi hanno vinto le elezioni e hanno tutto il diritto di governare", dice del Governo M5s-Lega Diego Della valle, a margine dell'assemblea dei soci Tod's: "Ma se posso dare un consiglio: bisogna considerare come ci vedono da fuori e non solo come mia zia casalinga può percepire qualche personaggio. Ci vuole una presa di coscienza, e soprattutto dei curricula più strutturati.

Se uno chiama chiama un idraulico come minimo si informa se è bravo o no, e se uno fa il ministro... dobbiamo uscire da questa logica: 'Metto il mio miglior consulente, o amico, o referente di partito'. Ci vogliono persone capaci, e in alcuni casi è una tragedia"; "Oggi bisogna fare una ragionamento non da campagna elettorale permanente". "Forse se avessi potuto dare un consiglio, che non mi è richiesto da nessuno, avrei detto: se vi hanno votato benissimo, poi se qualcuno non è tanto competente tenetelo a casa e scegliete qualcuno che è più bravo".



