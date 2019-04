Sisma, inaugurate aree commerciali Visso

"Una giornata di speranza per Visso, e del resto la scelta della Domenica della Palme per questa inaugurazione è stata emblematica ed indovinata, perché Visso compie un altro passo in avanti nella ricostruzione del senso di comunità". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che ha partecipato alla cerimonia di apertura delle due nuove strutture commerciali donate alla cittadina grazie al contributo della Nero Giardini e della Fondazione Cariverona, un "esempio importante di integrazione tra risorse pubbliche e risorse private per creare le condizioni ideali di ripartenza per il territorio colpito dal terremoto". "Per un paese - ha aggiunto - ritrovare i luoghi in cui incontrarsi, mangiare una pizza, tagliarsi i capelli, è un elemento imprescindibile per tornare alla normalità". All'evento erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Visso e senatore Giuliano Pazzaglini e l'assessore regionale Angelo Sciapichetti.