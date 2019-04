Auto contro guard-rail in A14 ad Ancona

Un'auto monovolume ha urtato più volte il guard-rail e ha perso il carico di attrezzatura elettronica che trasportava in autostrada A14 mentre procedeva in direzione nord dopo aver superato il casello di Ancona sud.

E' accaduto poco dopo le 17: condizioni gravi per il conducente della vettura che è stato trasportato in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona. Nel frattempo si sono formate code di quasi due chilometri a causa dei tratti bloccati della carreggiata dove è finito il carico dell'auto: per circa un'ora il traffico è stato deviato sulla corsia sud. Per rimuovere il materiale, che si è sparpagliato per centinaia di metri, la vettura e mettere in sicurezza la sede stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche polizia autostradale per i rilievi e i sanitari del 118 per i necessari soccorsi alla persona ferita.



Data ultima modifica 14 aprile 2019 ore 20:45