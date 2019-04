Consiglio Pesaro si congeda,foto ricordo

Si è conclusa con una foto ricordo l'ultima seduta di legislatura del Consiglio comunale di Pesaro.

Il presidente Andrea Nobili ha ringraziato tutti i consiglieri per l'impegno e il lavoro svolto, così come i componenti dell'Ufficio di presidenza e la struttura della segreteria generale. "Abbiamo espletato tutto ciò che c'era all'ordine del giorno - ha sottolineato -, quindi non rimane in sospeso nulla, non lasciamo nulla a chi verrà dopo. Grazie ancora a tutti".

Anche il sindaco Matteo Ricci è intervenuto per salutare e ringraziare l'assise per l'impegno di cinque anni. "E' stato un mandato molto intenso - ha osservato -, il Consiglio comunale ha lavorato davvero tanto. Sono molto soddisfatto, voglio ringraziare tutti i consiglieri per il lavoro svolto. In maniera particolare, non solo la mia maggioranza, che è stata straordinaria, ma anche i consiglieri che non si ripresentano".

"Ringrazio - ha concluso - anche tutti i consiglieri di opposizione, in bocca al lupo per chi è candidato".