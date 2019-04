13-14 aprile lavori Fai Colle Infinito

Apertura straordinaria sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 10 alle 17 per il Colle dell'Infinito a Recanati dopo i primi interventi a cura del Fai (Fondo Ambiente Italiano) di riqualificazione botanica dell'Orto delle Monache, il luogo dove Giacomo Leopardi ambientò il suo componimento poetico più famoso, che quest'anno compie 200 anni.

A settembre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è prevista l'inaugurazione ufficiale al termine dei lavori curati dalla Fondazione in seguito ad un accordo on il Comune di Recanati, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e il Centro Mondiale della Poesia e della Cultura "Giacomo Leopardi". Nel corso del fine settimana, i rappresentanti del Fai presenteranno ai recanatesi i lavori che si sono conclusi e i cantieri attualmente in corso e saranno a disposizione del pubblico per illustrare particolari aspetti della ristrutturazione.