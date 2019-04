A fuoco deposito oggetti modernariato

Incendio la scorda notte in un paio di serre trasformate in deposito di modernariato. Le fiamme, la cui origine è al vaglio dei vigili del fuoco, si sono propagate in fretta bruciando tutta la merce in legno e gli oggetti vari che riempivano i locali. Sul posto, in via Gagarin alle porte di Pesaro, sono intervenuti i vigili del fuco con almeno cinque mezzi. L'incendio è stato domato solo all'alba. Tutto ciò che c'era all'interno è andato distrutto. Sventato il rischio che l'incendio, allargandosi, arrivasse ai depositi di carburante della Fox, che in linea d'aria distano solo poche decine di metri. Indagano i carabinieri insieme ai tecnici dei vigili del fuoco. Il locale era stato dato in comodato d'uso ad un commerciante di oggetti d'antiquariato. I danni sono da quantificare, ma sono ingenti.



