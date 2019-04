Su spiagge Pesaro arriva il wifi

Duecentomila euro per dotare tutto il litorale pesarese della rete wifi. E' l'importo erogato dalla Regione Marche al Comune di Pesaro per realizzare il progetto. Una volta attivato il servizio, il wifi sarà fruibile gratis da Fosso Sejore a Baia Flaminia. Collaudi in corso, entro la fine del mese sarà attivo il portale regionale per l'autenticazione degli utenti, tutto pronto per la stagione balneare. In totale, il progetto "Wi-Fi Spiagge Marche", potrà contare su un contributo di 1 milione e 800 mila euro. Circa 65 'Access Point' (punti di accesso) di ultima generazione sono dislocati lungo la spiaggia. L'installazione sfrutta l'infrastruttura esistente dell'illuminazione pubblica e si appoggia su altri punti (Ardizio, molo e moletto) per la distribuzione del segnale in maniera ottimale, razionalizzando i costi dell'intervento grazie anche alla collaborazione di Marche Multiservizi. La connettività internet è di oltre 650 Mbps (megabit per secondo) forniti dall'operatore umbro-marchigiano Fidoka srl.